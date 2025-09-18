Cesta básica em São Paulo registra queda de 2,21% em agosto

Mudança foi impulsionada pela redução de preços de itens como carnes, ovos, frango, batata e cebola; apuração foi feita pelo Procon-SP e pelo Dieese

A cesta básica na cidade de São Paulo registrou uma diminuição de 2,21% entre os meses de julho e agosto deste ano, continuando a trajetória de queda que se iniciou em maio. Apesar dessa redução recente, o custo total da cesta subiu 2,27% em um período de 12 meses. Essa queda foi impulsionada principalmente por itens como carnes, ovos, frango, batata e cebola. As categorias de produtos apresentaram variações distintas, com alimentação caindo 2,56%, limpeza 2,12% e higiene pessoal subindo 1,47%. Apuração foi feita pelo Procon-SP e pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Os produtos que mais contribuíram para a queda em agosto foram a batata, que teve uma redução de 20,73%, seguida pela cebola com 16% e o alho com 9,49%. O preço dos ovos brancos caiu 6,59%, enquanto o pão de forma teve uma diminuição de 4,44%. As carnes, tanto de primeira quanto de segunda, também apresentaram quedas, com -3,60% e -2,80%, respectivamente. Por outro lado, itens de higiene pessoal, como creme dental e absorventes, tiveram aumentos de 3,42% e 2,25%.

Ao comparar os preços da cesta básica com o mesmo mês do ano anterior, em agosto de 2024, o valor era de R$ 1.267,12, enquanto atualmente está em R$ 1.295,86. O pico de preço foi registrado em abril de 2025, quando a cesta alcançou R$ 1.369,81. As carnes de segunda sem osso e de primeira apresentaram aumentos anuais significativos, de 24,40% e 20,21%, respectivamente. O café em pó destacou-se com um aumento expressivo de 72,58%.

Além disso, outras proteínas, como linguiça fresca e frango, também mostraram aumentos consideráveis. As reduções mais significativas no período foram observadas na batata, que caiu 55,64%, e na cebola, com uma diminuição de 50,65%. O arroz e o feijão carioquinha também apresentaram quedas relevantes, de 28,21% e 14,81%, respectivamente.

