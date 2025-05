Ressarcimento por fraude no INSS custará até R$ 2 bi, analisa Haddad

Medida tem como objetivo devolver um total de R$ 292 milhões aos aposentados e pensionistas que foram afetados por essa irregularidade

O governo federal deu início ao processo de ressarcimento para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos indevidos em suas folhas de pagamento no mês de abril. Esta medida tem como objetivo devolver um total de R$ 292 milhões aos aposentados e pensionistas que foram afetados por essa irregularidade. O processo de restituição será realizado de forma automática, sem a necessidade de qualquer ação por parte dos beneficiários. A data exata para o ressarcimento dependerá do valor do benefício e do número do cartão de cada beneficiário.

Em um movimento paralelo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abordou a questão dos descontos indevidos que ocorreram entre os anos de 2019 e 2024. De acordo com o ministro, o valor total a ser restituído pode variar entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões. No entanto, os cálculos finais ainda estão em andamento e devem ser divulgados nas próximas semanas. Após a definição do montante exato, a equipe jurídica do governo se reunirá para determinar as fontes de recursos que serão utilizadas para efetuar esses ressarcimentos.

A fraude que resultou nos descontos indevidos nos pagamentos de aposentados e pensionistas foi revelada em abril pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Desde então, o governo tem se empenhado em corrigir essa situação e garantir que os valores sejam devidamente devolvidos aos beneficiários afetados. As declarações do ministro Haddad reforçam o compromisso do governo em resolver a questão de forma transparente e eficaz, assegurando que os direitos dos aposentados e pensionistas sejam respeitados.

O ressarcimento dos valores indevidamente descontados é uma medida importante para restaurar a confiança dos beneficiários no sistema previdenciário. O governo federal está determinado a tomar todas as medidas necessárias para evitar que fraudes semelhantes ocorram no futuro, garantindo a integridade e a segurança dos pagamentos realizados pelo INSS. A expectativa é que, com a devolução dos valores, os aposentados e pensionistas possam ter maior tranquilidade financeira e confiança no sistema de previdência social do país.

