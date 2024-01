China anuncia medidas para fortalecer investimentos internacionais

Presidente chinês enfatizou a necessidade de fortalecer a moeda chinesa

EFE/EPA/MARK R. CRISTINO / POOL Xi Jinping destacou a necessidade de fortalecer a supervisão financeira, bem como expandir o combate à corrupção



O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou nesta terça-feira, 16, que o país está empenhado em facilitar ainda mais os investimentos e financiamentos internacionais, fortalecendo a conexão “entre os mercados financeiros domésticos e estrangeiros”. Durante um seminário sobre “Desenvolvimento financeiro de alta qualidade”, Xi ressaltou a importância de participar ativamente das reformas regulatórias financeiras internacionais e garantir a segurança do sistema diante da maior abertura da China para o cenário externo. O discurso do presidente contou com a presença de líderes de províncias e ministros chineses. Além disso, Xi enfatizou a necessidade de fortalecer a supervisão financeira, o Banco do Povo da China (PBoC) e a moeda chinesa, o yuan, bem como expandir o combate à corrupção.