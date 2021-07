Com R$ 5,7 bilhões para fundo eleitoral, Congresso aprova diretrizes para o Orçamento 2022

Valor é quase três vezes maior que o registrado nas eleições de 2020; texto recebeu o aval da Câmara dos Deputados e do Senado e segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro

EBC Congresso aprovou texto, que quase triplica verba para fundo eleitoral



O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 nesta quinta-feira, 15. O relatório estabelece regras para a elaboração do Orçamento do próximo ano. Na Câmara dos Deputados, o texto foi aprovado com 278 votos a favor e 145 contrários, enquanto que, no Senado, a votação foi de 40 a 33. Com a aprovação pelo Congresso, o texto seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Um dos principais pontos da LDO está a previsão e ampliação da verba para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que será de R$ 5,7 bilhões, valor quase três vezes maior que o registrado nas eleições de 2020, quando o montante foi de R$ 2 bilhões. O relator do projeto também incluiu um mecanismo que visa proteger órgãos e programas como o Embrapa e o Censo de possíveis bloqueios orçamentários. O texto também manteve o valor do salário mínimo em R$ 1.147 e um déficit de R$ 170 bilhões nas contas públicas.