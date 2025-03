Conab prevê safra de grãos de mais de 328 milhões de toneladas

Área destinada ao cultivo é estimada em mais de 81 milhões de hectares, com uma produtividade média projetada de 4,02 toneladas por hectare para o ciclo 24/25

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apresentou seu sexto levantamento referente à safra de grãos para o ciclo 2024/25, prevendo uma produção total de 328,3 milhões de toneladas. Esse número representa um crescimento de 10,3% em comparação ao ano anterior. A área destinada ao cultivo é estimada em 81,6 milhões de hectares, com uma produtividade média projetada de 4,02 toneladas por hectare. A soja se destaca com uma previsão de produção de 167,4 milhões de toneladas, o que significa um aumento de 13,3% em relação à safra anterior.

Para o cultivo dessa oleaginosa, a área plantada é de 47,45 milhões de hectares. O milho também apresenta números positivos, com uma estimativa de 122,76 milhões de toneladas, refletindo um crescimento de 6,1%. A área dedicada ao milho deve ser de 21,14 milhões de hectares. No que diz respeito ao arroz, a área cultivada cresceu 6,5%, totalizando 1,7 milhão de hectares, e a produção é projetada em 12,1 milhões de toneladas. O feijão, por sua vez, deve registrar um leve aumento de 1,5% na produção total, com uma estimativa de 3,29 milhões de toneladas.

Além disso, a produção de algodão é esperada em 3,82 milhões de toneladas, apresentando um crescimento de 3,3%. O trigo, por sua vez, deve alcançar 9,11 milhões de toneladas, com um incremento significativo de 15,6%. Os dados completos sobre a safra podem ser acessados no site oficial da Conab, onde estão disponíveis informações detalhadas sobre cada cultura e suas respectivas áreas de plantio.

