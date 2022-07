Confiança da Indústria cai em 19 de 28 setores em julho, mostra CNI

Infraestrutura registrou maior avanço; entre as regiões do país, Nordeste foi a única com resultado positivo

Arquivo/Agência Brasil Confiança caiu na indústria em julho, demonstra pesquisa de associação do setor



A confiança caiu em 19 dos 28 setores da indústria em julho na comparação com o mês anterior, mostrou a pesquisa Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta quarta, 20. As quedas mais expressivas ocorreram em Biocombustível (passou de 57,9 para 52,8 pontos); Produtos Farmoquímicos e farmacêuticos (caiu de 58,9 para 54,8 pontos) e Serviços especializados para construção (queda de 59,6 para 55,8 pontos). Para a Icei, foram entrevistadas 2.225 empresas, sendo 870 de pequeno porte, 815 de médio porte e 540 de grande porte, entre 1º e 11 de julho. O índice recuou em todos os portes de empresa do setor industrial, com maior magnitude nas pequenas empresas (-1,3 ponto). As médias e grandes empresas registraram um recuo da confiança mais moderado (-0,5 e -0,4 ponto, respectivamente).

Na pesquisa, os números variam 0 a 100, sendo que resultados acima de 50 representam confiança, e abaixo disso, desconfiança. “Assim, apesar da queda, todos os setores industriais estão confiantes, com expectativas positivas para os próximos seis meses, tanto para a economia quanto para o desempenho de suas empresas”, avalia Larissa Nocko, economista da CNI. Os maiores avanços da confiança, entre junho e julho, ocorreram nos setores de: Obras de infraestrutura, que subiu de 53,3 para 55,6 pontos; Bebidas registrou 57,9 pontos ante 55,9; e Couro e artefatos de couro, com aumento de 52,8 para 54,3 pontos. Em dois setores, a confiança não variou: Produtos de madeira e Produtos diversos. Em relação às regiões do Brasil, apenas o Nordeste registrou melhora no índice, com alta de 1,1 ponto. A maior queda da confiança ocorreu nas regiões Centro-Oeste (-1,4 ponto) e Sudeste (-1,3 ponto), principalmente devido ao indicador de Biocombustíveis. No Norte, a queda da confiança do setor de Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e outros foi determinante para um recuo de 0,9 entre junho e julho. No Sul, o ICEI caiu 0,6 ponto.