Confira o resultado da Mega-Sena; prêmio ultrapassa R$ 130 milhões

Concurso 2534 foi sorteado pela Caixa Econômica Federal neste sábado, 29

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Mega-Sena tem prêmio acumulado que ultrapassa R$ 130 milhões



O concurso 2534 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado, 29. O prêmio para quem acertar os seis números está acumulado em pouco mais de R$ 131 milhões. Conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal, saíram no sorteio os números: 28 – 36 – 39 – 44 – 56 – 60. O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Quando não há ganhadores, o valor acumula para o próximo concurso. Para participar, é simples. A aposta mais barata custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet – no site ou no aplicativo “Loterias”, ambos da Caixa. Além do prêmio principal, é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis para apostas. Caso opte pela “Surpresinha”, é o sistema que escolhe os números. Também é possível concorrer com a mesma sequência de números em dois, quatro ou oito jogos consecutivos, essa é a chamada “Teimosinha”. Os sorteios acontecem duas vezes por semana, sempre às quartas-feiras e aos sábados.