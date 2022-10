Segundo turno das eleições do Brasil começa neste sábado na Nova Zelândia

Brasileiros que residem em Wellington, capital do País, já estão comparecendo às urnas para votar

Fernando Frazão/Agência Brasil Votação do exterior já começou, pois é considerado o horário local e não o de Brasília



O segundo turno das eleições começou oficialmente neste sábado, 29. Isso porque, em Wellington, capital da Nova Zelândia, a votação teve início nesta tarde, às 16h, pelo horário de Brasília. No Brasil, a eleição acontece neste domingo, 30, das 8h às 17h. No exterior, o processo transcorre da mesma forma, mas é considerado o horário local da região em que os brasileiros que moram fora do País residem. Em Wellington, portanto, as urnas ficarão abertas até a madrugada de domingo, mais especificamente até à 1h. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que coordena a votação no exterior, na capital neozelandesa votam 2.951 eleitores e as urnas estão distribuídas em 4 seções eleitorais. Vale ressaltar que os resultados dos votos fora do País são enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e contabilizados apenas após o encerramento da votação no Brasil, às 17h de domingo. Segundo o TSE, mais de 697 mil pessoas que moram em outros países podem comparecer às urnas. Esse número demonstra um aumento de 39,21% de eleitores fora do Brasil comparado com 2018. A votação ocorre em 181 cidades estrangeiras, que vão de Xangai, na China, a Nova York, nos Estados Unidos. Nesse segundo turno, os brasileiros votam para presidente e, em alguns Estados, para governador.

*Com informações do Estadão Conteúdo.