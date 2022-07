Congresso aprova salário mínimo de R$ 1.294 em 2023 na LDO

Reajuste seria de 6,77%, abaixo da inflação prevista para o período pelo mercado financeiro

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Valor do salário mínimo para 2023 deve ser de R$1.294



A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada nesta terça, 12, prevê que o salário mínimo no Brasil seja de R$ 1.294, um aumento de 6,77% em relação ao atual, de R$ 1.212. A LDO serve como base para a Lei Orçamentária Anual (LOA), que deve ser votada no final de ano. Atualmente, o mercado espera que o IPCA, o índice oficial da inflação, termine em 7,67%, de acordo com o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta semana – ou seja, o reajuste do salário mínimo ficaria abaixo da alta de preços. No projeto da LDO enviado ao Congresso, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023, 2024 e 2025 é estimado em 2,5%. A previsão para a taxa de juros Selic é de 10% em 2023, 7,7% em 2024 e 7,1% em 2025. O texto também estima déficit de R$ 65,91 bilhões nas contas públicas e assegura recursos para reestruturação das carreiras dentro da polícia com novas contratações e reajuste de salários, deixando de lado a inclusão de outras categorias do serviço público.