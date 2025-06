Congresso derruba veto sobre tributação do Fiagros, FIIs e fundos patrimoniais

Decisão ocorreu em sessão conjunta da Câmara dos Deputados com o Senado Federal e foi capitaneada por parlamentares ligados ao agronegócio

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O veto faz parte do 1º projeto de regulamentação da reforma tributária, o PLP 68/2024



O Congresso derrubou, nesta terça-feira (17), o veto sobre tributação dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagros), dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e de fundos patrimoniais. Com a decisão, esses fundos ficarão livres da incidência do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS). A derrubada ocorreu em sessão conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e foi capitaneada por parlamentares ligados ao agronegócio.

O veto faz parte do 1º projeto de regulamentação da reforma tributária, o PLP 68/2024. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o trecho que isentava os FIIs, os Fiagros e os fundos patrimoniais dos novos tributos que entrarão em vigor com a reforma. O governo havia argumentado que a exclusão dos fundos na tributação era inconstitucional.

