Governo Lula ataca família Bolsonaro após nova classificação de PCC e CV: ‘Deplorável’

Executivo reagiu à decisão dos EUA de listar facções como grupos terroristas e criticou a atuação dos filhos do ex-presidente Jair Blolsonaro em Washington

EVARISTO SA / AFP Presidente Lula (PT)



O governo Lula (PT) emitiu uma nota nesta sexta-feira (29) em reação à decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de classificar as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. No comunicado, a gestão federal criticou a articulação da família Bolsonaro junto a autoridades americanas, classificando a conduta como um ataque à soberania nacional.

“É deplorável que mais uma vez integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil, como já fizeram no tarifaço, que causou tantos danos ao nosso país”, diz o governo.

O texto chama os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro de “falsos patriotas” que tentariam manipular politicamente conceitos de segurança pública.

A decisão dos EUA, assinada pelo Secretário de Estado Marco Rubio, designa o PCC e o CV como “Terroristas Globais Especialmente Designados” (SDGTs) e “Organizações Terroristas Estrangeiras” (FTOs). A medida passará a vigorar plenamente em 5 de junho.

Segundo o governo americano, os grupos são responsáveis por ataques brutais e possuem redes ilícitas que se estendem por toda a região, ameaçando a segurança nacional dos Estados Unidos.

Reuniões de Flávio nos EUA

A classificação ocorreu após reuniões em Washington entre o senador Flávio Bolsonaro (PL), o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e figuras do governo americano, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-presidente J.D. Vance.

Flávio Bolsonaro celebrou a medida nas redes sociais, afirmando que a solicitação foi feita diretamente a Trump para garantir que as facções fossem combatidas com rigor internacional.

O povo brasileiro de bem agradece a atenção e o compromisso do @SecRubio e do @realDonaldTrump . Essa luta é de todos nós. Vamos dar um basta nesses grupos! O Brasil merece ter paz! O Brasil tem futuro! pic.twitter.com/2nCxP0082o — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 28, 2026

Papel do crime organizado

Na nota desta sexta-feira, o governo brasileiro argumenta que o crime organizado no Brasil busca o lucro por meio do tráfico de drogas e armas, o que não deve ser confundido com o terrorismo internacional motivado por ideologia, política ou religião.

“O crime organizado não respeita fronteiras e seu combate exige ação conjunta. Construímos, ao longo de décadas, parcerias com vários países, inclusive com os Estados Unidos. O Brasil apresentou em 16 de abril deste ano, ao Departamento de Estado dos EUA, uma proposta focada na inteligência e na cooperação internacional que inclui ampliação dos controles sobre a lavagem de dinheiro praticada no exterior e sobre o tráfico de armas enviadas ao Brasil”, afirma o governo.

O texto destaca ainda que o Brasil é uma nação soberana e que o combate às facções é uma prioridade do Estado. “Medidas unilaterais, não negociadas, podem enfraquecer o combate aos criminosos e gerar ações que colocam em risco a vida das pessoas que nada têm a ver com o crime”, diz a nota.

Especialistas fazem alerta

Especialistas em direito internacional e relações internacionais ouvidos sobre o tema apontam que o enquadramento como “terrorista” muda o patamar das investigações nos EUA, transferindo a liderança para o Departamento de Defesa. Isso permite o bloqueio de bens, cancelamento de vistos e até a possibilidade de intervenções militares contra alvos das organizações.

Para o professor João Amorim, da Unifesp, a medida pode ser lida como uma interferência em assuntos internos, sugerindo uma “falência da segurança pública brasileira” e criando instabilidade nas relações diplomáticas entre os dois países.

O governo brasileiro encerrou a nota reforçando que a colaboração internacional via inteligência e cooperação policial é bem-vinda, mas que a soberania nacional é “inegociável”. “Quem define como o crime é classificado e combatido dentro do Brasil são os brasileiros, com suas instituições, suas leis e suas forças de segurança”, conclui o documento.

*Com informações do Estadão Conteúdo