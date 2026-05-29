Varredura encontra grampos no gabinete do governador do Rio

Equipamentos foram localizados no gabinete de Ricardo Couto de Castro; governo afirma que material era antigo e sem funcionalidade

Divulgação / Camilla Alcântara O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, no Palácio Guanabara.



Uma varredura de rotina realizada no gabinete do governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, identificou a presença de equipamentos utilizados para escutas no Palácio Guanabara. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Jovem Pan.

Em nota, o Governo do Estado informou que o material encontrado por agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) é “aparentemente antigo”.

“Em varredura de rotina feita no gabinete do governador, agentes do Gabinete de Segurança Institucional localizaram material usado em escutas. O material — aparentemente antigo e sem funcionalidade — foi retirado pelos agentes”, informou o governo fluminense.

No momento, Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), ocupa interinamente o cargo de governador do estado.

No fim de abril, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter Couto de Castro no comando do Executivo estadual após pedido apresentado pelo PSD. A

A decisão de Zanin permanece válida até que o STF conclua o julgamento que definirá como será realizada a eleição para o chamado “mandato-tampão” no Executivo fluminense.