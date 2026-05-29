Varredura encontra grampos no gabinete do governador do Rio
Equipamentos foram localizados no gabinete de Ricardo Couto de Castro; governo afirma que material era antigo e sem funcionalidade
Uma varredura de rotina realizada no gabinete do governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, identificou a presença de equipamentos utilizados para escutas no Palácio Guanabara. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Jovem Pan.
Em nota, o Governo do Estado informou que o material encontrado por agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) é “aparentemente antigo”.
“Em varredura de rotina feita no gabinete do governador, agentes do Gabinete de Segurança Institucional localizaram material usado em escutas. O material — aparentemente antigo e sem funcionalidade — foi retirado pelos agentes”, informou o governo fluminense.
No momento, Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), ocupa interinamente o cargo de governador do estado.
No fim de abril, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter Couto de Castro no comando do Executivo estadual após pedido apresentado pelo PSD. A
A decisão de Zanin permanece válida até que o STF conclua o julgamento que definirá como será realizada a eleição para o chamado “mandato-tampão” no Executivo fluminense.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.