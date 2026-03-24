Aprovação aumenta o limite de renda familiar das quatro faixas do programa; variação está entre R$ 3.200 e R$ 13 mil

Divulgação / Governo Federal Conselho do FGTS aprova ampliação do teto de renda do Minha Casa, Minha Vida



O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, de forma unânime, nesta terça-feira (24), a ampliação da renda máxima de famílias que podem integrar o programa habitacional do governo federal, Minha Casa, Minha Vida.

A aprovação aumenta o limite de renda familiar mensal da faixa 1 do programa: de R$ 2.850 para R$ 3.200. Já a faixa 2 teve uma elevação de R$ 4.700 para R$ 5.000. A faixa 3 avançou de R$ 8.600 para R$ 9.600.

Criada no ano passado, a faixa 4 passou de R$ 12 mil para R$ 13 mil.

Os limites nos valores dos imóveis também foram aumentados:

Faixa 3: aumento de 14%, de R$ 350 mil para R$ 400 mil;

aumento de 14%, de R$ 350 mil para R$ 400 mil; Faixa 4: aumento de 20%, de R$ 500 mil para R$ 600 mil.

O Conselho Curador do FGTS aprovou em abril do ano passado a ampliação do Minha Casa, Minha Vida para a faixa 4. Na época, o valor era de até R$ 12 mil. Entretanto, com a aprovação desta terça-feira, a quantia máxima passou para até R$ 13 mil.