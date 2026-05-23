Mudança ocorre após saída de José Luís de Oliveira Lima, conhecido como Juca, e rejeição de delação premiada pela PF

Divulgação / Redes Sociais Advogado de Daniel Vorcaro, Sérgio Leonardo



O ex-presidente da OAB-MG e atual procurador-geral da OAB Nacional, Sérgio Leonardo, assumiu com exclusividade a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O advogado, que acompanha o empresário desde a sua primeira prisão, representa sozinho o banqueiro após José Luís de Oliveira Lima, conhecido como Juca, deixar o caso, dois dias depois de a Polícia Federal (PF) rejeitar a proposta de delação premiada.

Sérgio Leonardo tem 47 anos de idade e 25 de atuação na advocacia criminal. Natural de Minas Gerais, ele representa a terceira geração de uma família de juristas: é neto de Jair Leonardo, ex-presidente da OAB-MG e professor da UFMG, e filho de Marcelo Leonardo, que também presidiu a seccional mineira e atuou em casos como o Mensalão e a Lava-Jato.

O criminalista, que residia em São Paulo, mudou-se para Brasília em fevereiro do ano passado para assumir a unidade de sua banca na capital federal. Com experiência em operações da Polícia Federal e tribunais do júri, Sérgio Leonardo já atuou em casos de repercussão nacional, como as defesas de dirigentes e conselheiros da Vale nos episódios dos rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho.

A mudança na equipe jurídica ocorre em um momento em que a PF recusou a proposta de delação. No entanto, a Procuradoria-Geral da República (PGR) mantém as negociações abertas para um possível acordo de cooperação com o banqueiro. Antes de José Luís de Oliveira Lima, a defesa de Vorcaro havia sido conduzida pelo advogado Pierpaolo Bottini.