Copa do Mundo impulsiona venda de TVs com telas maiores e mais tecnológicas

Comércio prevê alta de 8% nas vendas e celebra sincronia com Black Friday; enquanto varejo investe em marca chinesa mais barata, fabricantes apostam em modelos com tecnologia agregada para experiência imersiva

REUTERS/Wolfgang Rattay Troca de televisores próximo à Copa do Mundo é um movimento tradicional do consumidor brasileiro



A Copa do Mundo do Catar está aí (começa em 20 de novembro) e a tradição se repete: os consumidores colocam em prática o desejo de trocar os parelhos de televisão. E, neste ano, a busca é por modelos mais novos, modernos (com tecnologias agregadas para uma experiência mais imersiva) e, principalmente, com telas maiores. E o comércio se anima. Projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimam crescimento de 8% nas vendas de TV nesta Copa na comparação com a anterior. Além disso, levantamento da entidade mostra que: 1) pesquisas por smart TVs em lojas online cresceram 6,7% em setembro; importação de televisores no terceiro trimestre deste ano mais do que triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, chegando ao valor de US$ 2,41 milhões; e o melhor: os preços praticados nas smart TVs de 40 a 49 polegadas tiveram retração de 5,8% ante abril.

A vantagem deste Mundial para o consumidor é que o evento acontece perto da Black Friday, considerado o dia de descontos com maior apelo do comércio global. “A Copa do Mundo ter sido marcada para novembro, justamente na semana da Black Friday, terá um resultado muito bom para o comércio, porque estamos vindo de uma crise sanitária, período no qual as pessoas já acabaram consumindo esse tipo de produto. Não fosse a Copa do Mundo, o setor certamente teria um final de ano mais desanimador”, diz Fabio Bentes, economista da CNC. A entidade estima que o movimento no varejo brasileiro devido ao Mundial de futebol será de R$ 1,5 bilhão. Apesar de termos um cenário de consumo mais apertado, principalmente para as classes de baixa renda, os televisores compõe uma das únicas categorias que continua crescendo no acumulado do ano e ainda deve ampliar essa base de expansão, segundo a consultoria GfK. “Estamos vivendo um momento de efeito premium. O mais marcante vai ser o tamanho de tela, em geral para 55 polegadas ou mais. Além disso, o aumento do consumo de serviços de streaming favorece a tela maior em casa, e a TV ganha um papel mais amplo”, complementa Fernando Baialuna, diretor de negócios e varejo da GfK.

A campanha de Copa do Mundo é uma das mais importantes para as redes varejistas neste ano. Buscando atender a uma parcela de consumidores com maior restrição de crédito, a Magalu aposta na venda de aparelhos da marca chinesa Vizzion. O produto possui versões de 32 e 50 polegadas, com o atrativo, segundo a empresa, de ser 20% mais barato que a média da categoria. “Temos altas expectativas para o mundial. Historicamente, comercializamos muitos televisores nessa época e queremos nos manter como a varejista líder em vendas durante a Copa”, afirma Eduardo Galanternick, vice-presidente de negócios da companhia.

Do lado das fabricantes, a Samsung também projeta aumento da tendência do consumo de telas cada vez maiores e aparelhos mais tecnológicos. “Em 2014, as telas grandes limitadas a 60 polegadas foram destaque. Em 2018, tivemos a consolidação da resolução 4K. Agora em 2022, temos como objetivo o forte aumento de vendas de telas gigantes (de 65 a 85 polegadas), que ultimamente ganharam evidência e foco do consumidor. Essas tendem a se consolidar ainda mais e a aumentar as vendas nas categorias premium, com as QLED e Neo QLED 8K e 4K, que oferecem o melhor em qualidade de som e imagem, design superior, além de uma plataforma smart muito mais avançada”, diz Alexandre Gleb, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil. O executivo ainda prevê crescimentos mais exponenciais nos modelos 4K acima de 65 polegadas: “Para a plena imersão nas partidas e por um apelo de coletividade que deve acontecer agora no pós-pandemia”, completa.

Para a gerente de produtos TV da LG do Brasil, Cintia Viani, o consumidor tem realizado uma busca diferente este ano, procurando por produtos com telas maiores e tecnologias agregadas, para uma experiência mais imersiva. “Antes, a Copa só era assistida na TV aberta. Hoje, temos um crescimento da internet, e o mercado de televisores segue esse comportamento para atender a nova forma de consumo. A troca dos aparelhas também leva em conta o período pós-Copa, quando os usuários vão assistir séries, filmes ou jogar games”, explica Viani.

Confira a lista com as TVs mais vendidas na sexta-feira, 4: