Copom aumenta taxa de juros pela sétima vez seguida e eleva Selic a 15% ao ano

Desde setembro, o BC já aumentou a Selic em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos

FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Com a decisão desta quarta, o Copom colocou os juros no maior nível nominal desde julho de 2006



O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentou a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual nesta quarta-feira, de 14,75% para 15,00% ao ano. No encontro de maio, o colegiado tinha mencionado que, devido ao cenário de elevada incerteza em meio ao estágio “avançado” do ciclo de ajustes, haveria “cautela adicional” da atuação da política monetária. A decisão foi unânime. No fim da tarde, a curva de juros precificava uma chance marginalmente maior de uma alta de 0,25 ponto do que de estabilidade.

Desde setembro, o BC já aumentou a Selic em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia. Com a decisão desta quarta, o Copom colocou os juros no maior nível nominal desde julho de 2006, no primeiro governo Lula, quando o Copom cortou a taxa de 15,25% para 14,75% aa.

Publicado por Fernando Dias