Vereadora do PT é encontrada morta em cidade do interior do Rio Grande do Sul

Corpo da parlamentar, encontrado ao lado de seu carro, apresentava múltiplos ferimentos por faca no tronco e um corte profundo no pescoço

Reprodução As agressões a Elisane parecem ter começado dentro do carro, onde foram encontrados vestígios de sangue



A vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de 49 anos, foi encontrada sem vida na manhã de terça-feira (17) em Formigueiro, no Rio Grande do Sul. O corpo da parlamentar apresentava múltiplos ferimentos por faca no tronco e um corte profundo no pescoço. Ela foi descoberta ao lado de seu veículo, e a polícia já investiga o caso, considerando que a vereadora pode ter sido atraída para o local por pessoas conhecidas, descartando a hipótese de latrocínio, uma vez que seus bens estavam intactos.

As agressões a Elisane parecem ter começado dentro do carro, onde foram encontrados vestígios de sangue. O crime é estimado para ter ocorrido durante a madrugada, após a vereadora ter participado de uma sessão legislativa na noite anterior. O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal para a realização de perícia, que deve ajudar a esclarecer os detalhes do assassinato.

Elisane estava em seu primeiro mandato como vereadora, iniciado em 2024, e era amplamente reconhecida por seu trabalho na área da saúde pública e na defesa dos direitos sociais. Em março deste ano, ela foi homenageada com o prêmio Mulheres de Luta 2025, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em reconhecimento à sua dedicação e contribuição à comunidade.

O deputado estadual Valdeci Oliveira (PT), presidente da Casa, expressou seu pesar pela morte de Elisane e pediu que a justiça seja feita. A bancada do PT também manifestou solidariedade aos familiares da vereadora, ressaltando sua trajetória de luta pelos direitos sociais e seu compromisso com a comunidade quilombola.

Publicado por Fernando Dias