Copom inicia reunião com expectativa de reduzir taxa de juros para menor nível desde fevereiro de 2022

Mercado financeiro espera um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, que atualmente está em 11,25% ao ano; discussões serão concluídas até quarta-feira

Raphael Ribeiro/BCB Membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central durante reunião



O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central iniciou nesta terça-feira (19) a reunião para definir a nova taxa básica de juros. A expectativa é de um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, que atualmente está em 11,25% ao ano. As discussões serão concluídas até quarta-feira (20). Caso o ritmo de redução se mantenha, a nova taxa da Selic ficará em 10,75% e será a menor desde fevereiro de 2022. A sequência de cortes teve início em agosto de 2023, seguindo as expectativas do mercado financeiro. Em dezembro, os diretores do Copom já haviam projetado novas reduções para as próximas reuniões. A inflação no Brasil fechou 2023 em 4,62%, de acordo com o IPCA. Em fevereiro deste ano, o índice acelerou e atingiu 0,83%, uma alta de 0,41 ponto percentual em relação a janeiro. Diante desse cenário, o Copom destaca a importância de manter uma política monetária contracionista para alcançar a meta de inflação de 3%.

Entre março de 2021 e agosto de 2022, o Banco Central aumentou a Selic por 12 vezes consecutivas, em resposta à alta dos preços de alimentos, energia e combustíveis. Em seguida, a taxa foi mantida em 13,75% ao ano por sete vezes seguidas, de agosto de 2022 a agosto de 2023. Além de acreditar em mais um corte de 0,50 ponto percentual, o mercado financeiro está de olho se o colegiado pretende manter o atual ritmo de redução de juros. Alguns analistas acreditam que o BC pode alterar nesta reunião do Copom o seu “forward guidance” (ferramenta usada por bancos centrais para delinear o curso futuro da política monetária), buscando mais flexibilidade no ciclo de cortes.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA