David Vélez, presidente e fundador do Nubank, se compromete a doar fortuna em vida

Bilionário e sua espora, Mariel Reyes, anunciaram que aderiram ao pacto The Giving Pledge, que visa incentivar pessoas ricas a darem seu dinheiro enquanto estão vivas

AMANDA PEROBELLI/Reuters Anúncio foi feito na quarta-feira, 11



David Vélez, presidente e fundador do Nubank, e sua espora, Mariel Reyes, anunciaram que irão se comprometer a doar a maior parte de suas fortunas para a filantropia ainda em vida. O compromisso foi firmado através de uma carta divulgada por David na última quarta-feira, 11. O casal aderiu ao pacto The Giving Pledge, criado por Bill Gates, para incentivar que pessoas ricas doem suas fortunas em vida. ““Sempre nos motivamos em investir nosso tempo e energia na resolução de grandes problemas. Talvez essa necessidade venha do fato de que nós dois crescemos na América Latina, uma região com muito potencial, mas onde milhões de pessoas ainda vivem na pobreza e têm poucas oportunidades de crescer e se desenvolver plenamente”, afirmou o casal, que também disse que o seu trabalho garantiu um patamar financeiro que possibilitou uma reflexão “sobre a melhor forma de usar esse patrimônio recém adquirido”. David fundou o Nubank em 2013, enquanto que Reyes administra uma startup voltada para inclusão de mulheres no mercado de tecnologia. A fortuna do casal é estimada em US$ 5,2 bilhões, equivalente a R$ 27 bilhões.