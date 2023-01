Desconto do IPVA para carros com placa final 8 termina nesta sexta

Benefício é válido para contribuintes que realizarem o pagamento à vista; veículos com placa final 9 e 0 podem pagar até os dias 23 e 24 de janeiro

Ronaldo Silva/Estadão Conteúdo Donos de automóveis podem parcelar IPVA em até cinco parcelas



O prazo para que os contribuintes paguem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023 à vista com 3% desconto para automóveis com final de placa 8 se encerra nesta sexta-feira, 20. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, para aproveitar o benefício, os proprietários devem ficar atentos às datas de vencimento, sendo que o calendário segue de acordo com o número final das placas até o dia 24 de janeiro. Em 2023 é possível pagar o imposto em até cinco parcelas, sendo que, para evitar confusões, as parcelas vencerão no mesmo dia todos os meses. O Pagamento pode ser feito pela internet, em casas lotéricas e em agências bancárias credenciadas, sendo necessário o número do Renavam. Os contribuintes que deixam de recolher o imposto ficam sujeitos a multa de 0,33% ao dia de atraso e juros de mora baseados na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa fica fixado em 20% do valor do imposto. Além dos veículos com placa final 8, os que tem placa com final 9 e 0 ainda podem pagar o IPVA à vista com 3% de desconto, nos dias 23 e 24 de janeiro, respectivamente.