Descubra quais são os bairros mais caros de São Paulo, os mais baratos e quanto custa o metro quadrado de cada região

Maiores quedas foram registradas nas regiões de Vila Mangalot, Cidade São Francisco e Vila Aricanduva

Rovena Rosa/Agência Brasil Diferença entre o metro quadrado mais caro e o mais barato é de 71%



Nos últimos 12 meses, o preço dos novos contratos de aluguel em São Paulo subiu 11,62%, o menor percentual registrado desde maio de 2022, quando foi de 9,81%. Os dados são do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb, indicador que reúne informações das duas plataformas. O preço médio do metro quadrado em julho ficou em R$ 58,61, crescimento de 0,42% em relação ao mês anterior. Um em cada quatro dos 105 bairros avaliados teve desvalorização do preço do metro quadrado. Considerando os últimos três meses, as maiores quedas foram nas regiões de Vila Mangalot (-10,9%), Cidade São Francisco (-6,7%), Vila Aricanduva (-4%), Tucuruvi (-2,8%) e Jardim Santa Emília. Já entre as altas, destaque para Jardim América (17,4%). O valor médio do aluguel na cidade ficou entre R$ 1.550 e R$ 1.690 para apartamentos de um dormitório. O valor sobre para R$ 2.000 a R$ 2.190 para aqueles com dois, podendo chegar até a R$ 2.520 quando há vaga de garagem. Para apartamentos com três dormitórios, os valores variam entre R$ 2.600 e R$ 2.840, com unidades mobiliadas alcançando R$ 3.530.

Veja a lista completa dos 10 bairros mais caros de São Paulo (com o respectivo valor do metro quadrado):

1. Vila Olímpia – R$ 91,80

2. Vila Nova Conceição – R$ 85,20

3. Jardim América – R$ 85

4. Brooklin – R$ 82,20

5. Pinheiros – R$ 79,80

6. Itaim Bibi – R$ 76,70

7. Jardim Europa – R$ 72,10

8. Moema – R$ 70,50

9. Vila Madalena – R$ 70,30

10. Chácara Santo Antônio – R$ 70,10

Confira os 5 bairros mais baratos da cidade:

1. Ermelino Matarazzo: R$ 26.5

2. Piqueri: R$ 27.3

3. Jardim Santa Teresinha: R$ 27.4

4. Jardim Santa Emília: R$ 27.5

5. Vila Amália: R$ 27.5