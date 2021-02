Desemprego atinge 13,4 milhões de brasileiros e média anual bate recorde em 2020

Dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira, 26, mostram aumento de 6,8% no número de trabalhadores autônomos no trimestre encerrado em dezembro

Itaci Batista/Estadão Conteúdo Dados do IBGE também mostram que a média anual da população ocupada também atingiu o menor número da série anual, ficando em 86,1 milhões de pessoas



A taxa de desemprego no trimestre de outubro a dezembro de 2020 foi de 13,9%, mostra dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 26. Ao todo, a população desocupada representa 13,9 milhões de pessoas, o que representa crescimento de 19,7% em relação ao mesmo trimestre de 2019, quando o número era de 11,6 milhões de desempregados. Por sua vez, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, a média anual de desocupados em 2020 ficou em 13,4 milhões de brasileiros, o que representa a maior registro da séria anual e aumento de 6,7%, mais de 840 mil pessoas, quando comparado a 2019.

Ao mesmo tempo, os dados do IBGE também mostram que a média da população ocupada também atingiu o menor número da série anual, ficando em 86,1 milhões de pessoas. No trimestre de outubro a dezembro de 2020, 32 milhões de pessoas eram subutilizadas no Brasil, aumento de 22,5% na comparação com 2019, o que representa mais 5,9 milhões de pessoas subutilizadas. No período, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado cresceu 1,8%, enquanto o contingente de pessoas sem carteira assinada no setor privado, cerca de 10 milhões, subiu 10,8%. Trabalhadores autônomos, que representam 23,3 milhões de brasileiros, teve elevação de 6,8% frente ao trimestre móvel anterior e a taxa de informalidade chegou a 39,5% da população ocupada, representando 34 milhões de trabalhadores. No trimestre encerrado em dezembro, o rendimento médio era de R$ 2.507, o que representa uma queda de 4,2%.