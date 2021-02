Reformas estruturais são a saída para criação de empregos, diz especialista

Mesmo com a criação de 142 mil vagas em 2020, o Brasil segue com alto índice de desemprego, com 14 milhões de pessoas fora de postos de trabalho

O Brasil conseguiu fechar 2020 com a geração de 142 mil empregos. Apesar do saldo formal positivo, após um ano de profunda queda no Produto Interno Bruto (PIB), derivada da pandemia, o país tem 14 milhões de desempregados. Para o advogado Matheus Vieira o país depende da agenda de reformas no Congresso Nacional. “É a demora do Congresso Nacional em pautar reformas estruturais relevantes, que poderiam facilitar o desenvolvimento das atividades já existentes no país, assim como facilitar a captação de novos recursos e a chegada de novos investidores, o que acabaria por gerar novos postos de trabalho. Uma segunda questão relevante é o aparecimento de novas tecnologias que acabam por substituir os trabalhadores sem que haja uma estratégia governamental para lidar com essa questão, assim como uma inexistência de uma legislação que possa amparar os trabalhadores e trazer maior segurança jurídica para as empresas”, avaliou.

Em Brasília, as propostas de reedição da CPMF recomeçam a surgir, como forma de bancar o auxílio emergencial, que cessou em 2021. Outra preocupação é o avanço da pandemia com reflexos no funcionamento das cidades e no desempenho da economia.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos