Desemprego cai a 6,2% em maio e registra menor nível da história para o período

Resultado ficou abaixo da mediana de 6,3% projetada pelo mercado financeiro; dados são da Pnad Contínua, divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu um recorde histórico, de 39,8 milhões



A taxa de desocupação de 6,2% registrada no trimestre terminado em maio foi o menor resultado para esse período do ano em toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27), a taxa de desemprego foi a mais baixa desde o trimestre até dezembro de 2024, quando também estava em 6,2%. O resultado de maio de 2025 atingiu o piso das expectativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 6,2% e 6,6%, com mediana de 6,3%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 7,1%. No trimestre encerrado em abril de 2025, a taxa de desocupação estava em 6,6%. Ou seja, o resultado desceu novamente ao segundo menor patamar da série, atrás apenas do trimestre encerrado em novembro de 2024, quando a taxa era de 6,1%. No trimestre terminado em maio de 2024, a taxa estava em 7,1%.

*Com informações do Estadão Conteúdo