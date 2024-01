Desemprego cai para 7,8% em 2023, a menor taxa desde 2014

População desocupada média foi de 8,5 milhões de pessoas, com queda de 1,8 milhão na comparação com 2022; no trimestre encerrado em dezembro, desocupação ficou em 7,4%

A taxa média de desocupação no Brasil em 2023 ficou em 7,8%. É o que apontam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O índice aponta recuo de 1,8 ponto percentual (p.p.) frente à média de 2022 (9,6%) e representa o menor patamar desde 2014, quando a taxa foi de 7%. Na comparação com 2019 (11,8%), último ano antes da pandemia de Covid-19, a redução é de 4 p.p. No ano passado, a média da população desocupada foi de 8,5 milhões de pessoas, com queda de 1,8 milhão (-17,6%) frente a 2022. Por sua vez, a população ocupada chegou a 100,7 milhões de pessoas em 2023, batendo o recorde da série histórica, iniciada em 2012, ficando 3,8% acima do ano anterior.

Ainda segundo os dados do IBGE, a taxa de desocupação ficou em 7,4% no trimestre encerrado em dezembro, sendo a menor para um quarto trimestre desde 2014 (6,6%). Em igual período de 2022, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 7,9%. No trimestre encerrado em novembro de 2023, a taxa de desocupação estava em 7,5%. Já a renda média real do trabalhador foi de R$ 3.032 no trimestre encerrado em dezembro. O resultado representa alta de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 301,6 bilhões no trimestre até dezembro, alta de 5,0% ante igual período do ano anterior.

*Com Estadão Conteúdo