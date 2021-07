Desemprego fica em 14,6% e atinge 14,8 milhões de brasileiros, diz IBGE

Índice é considerado estável em relação ao trimestre anterior, de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021; em comparação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 1,7 ponto percentual

Marcello Casal/Agência Brasil São 14,8 milhões de brasileiros desocupados, segundo o IBGE



A taxa de desemprego no Brasil chegou a 14,6% no trimestre entre março a maio de 2021, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad – Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 30. O índice é considerado estável em relação ao trimestre anterior (14,4%), de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Em comparação ao mesmo período do ano passado, em que taxa de desocupação estava em 12,9%, a alta foi de 1,7 ponto percentual. Com o resultado, são 14,8 milhões de brasileiros desocupados. A população ocupada cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior, mas ficou estável frente ao mesmo período de 2020.

A subutilização atingiu 32,9 milhões — o que indica uma estabilidade ante o trimestre de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Porém, a alta foi de 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a população fora da força de trabalho abrange 75,8 milhões de pessoas e se manteve estável nas duas comparações. Os empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, incluindo trabalhadores domésticos, atingiram 29,8 milhões de pessoas — uma queda de 4,2% (menos 1,3 milhão de pessoas) frente ao mesmo período de 2020. Já quem não tem carteira assinada soma 9,8 milhões de pessoas, um crescimento de 6,4% (mais 586 mil pessoas) frente a igual trimestre de 2020. O rendimento médio ficou em R$ 2.547, mantendo uma estabilidade em relação ao trimestre móvel anterior.