Diageo, fabricante da Johnnie Walker e Smirnoff, retira marcas da Copa América

Empresa de bebidas afirmou que não vai mais fazer as ações ‘em respeito ao momento da pandemia do Covid-19 no Brasil’

Conmebol/Divulgação A última edição da Copa América, a Centenária, aconteceu nos Estados Unidos



Após Mastercard e Ambev informarem que não vão anunciar na Copa América, a Diageo, fabricante de bebidas como Johnnie Walker e Smirnoff, informou nesta quinta-feira, 10, que também não vai fazer ações da sua marca no campeonato. Segundo nota emitida pela empresa, a retirada dos patrocínios à copa no Brasil ocorrem “diante da atual situação sanitária brasileira e em respeito ao momento da pandemia do Covid-19”. “Os termos do patrocínio foram acertados quando o evento estava previsto para ser realizado na Colômbia e Argentina”, diz trecho do comunicado. A marca informou, ainda, que reitera compromissos com a sociedade “ observando os protocolos de segurança e ações institucionais que contribuam para a mitigação da pandemia”.

Ao longo da semana, a rede de cartões Mastercard e o conglomerado de bebidas Ambev anunciaram que não terão seus nomes expostos nas ações de publicidade no evento organizado pela Conmebol que será iniciado no próximo domingo 13. “Após análise criteriosa, decidimos por não ativar nosso patrocínio à Copa América no Brasil”, afirmou a Mastercard em nota. A decisão, no entanto, não significa um rompimento com a Confederação Sul-Americana de Futebol, mas sim a desativação das ações da Copa América no Brasil. A Ambev seguiu na mesma linha e decidiu não associar o seu nome ao campeonato de seleções. “Ambev informa que suas marcas não estarão presentes na Copa América. A companhia segue com seu compromisso e apoio ao futebol brasileiro”, afirmou o grupo por meio da assessoria. O Brasil aceitou abrigar o campeonato na última semana após a desistência da Colômbia, por problemas políticos, e da Argentina, que vive o agravamento da pandemia do novo coronavírus.