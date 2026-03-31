Diesel: 20 estados fecham acordo para subsídio de R$ 1,20 no diesel importado

Medida, que deve ser oficializada via Medida Provisória (MP) nos próximos dias, terá validade inicial até o fim de maio

ERNANI OGATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO PR - COMBUSTÍVEL/ICMS/AUMENTO - ECONOMIA - Vista de bomba em posto de combustíveis em Curitiba, nesta terça-feira, 28. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estadual será elevado em R$ 0,10 por litro de gasolina a partir do próximo sábado (1º), enquanto que o tributo sobre o diesel será elevado em R$ 0,06. Não está prevista mudança na tributação do etanol. 28/01/2025



O Governo Federal avançou nas negociações para implementar um subsídio temporário ao diesel importado, visando frear a escalada de preços no mercado interno. Até o momento, 20 estados brasileiros já sinalizaram que devem aderir à proposta, que consiste em um incentivo de R$ 1,20 por litro do combustível.

A medida, que deve ser oficializada via Medida Provisória (MP) nos próximos dias, terá validade inicial até o fim de maio. O objetivo central é reduzir o impacto da volatilidade do petróleo — agravada pelo cenário de guerra no exterior — sem a necessidade de zerar o ICMS, o que preserva a estrutura arrecadatória direta das unidades da federação.

Como funcionará a compensação

A iniciativa prevê que o custo do subsídio seja dividido entre a União e os Estados. Estima-se que a perda arrecadatória para cada estado possa chegar a R$ 1,5 bilhão durante os dois meses de vigência. Para viabilizar a adesão, o governo federal deve reter parte dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) como forma de compensação financeira.