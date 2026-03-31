Diesel: 20 estados fecham acordo para subsídio de R$ 1,20 no diesel importado
Medida, que deve ser oficializada via Medida Provisória (MP) nos próximos dias, terá validade inicial até o fim de maio
O Governo Federal avançou nas negociações para implementar um subsídio temporário ao diesel importado, visando frear a escalada de preços no mercado interno. Até o momento, 20 estados brasileiros já sinalizaram que devem aderir à proposta, que consiste em um incentivo de R$ 1,20 por litro do combustível.
A medida, que deve ser oficializada via Medida Provisória (MP) nos próximos dias, terá validade inicial até o fim de maio. O objetivo central é reduzir o impacto da volatilidade do petróleo — agravada pelo cenário de guerra no exterior — sem a necessidade de zerar o ICMS, o que preserva a estrutura arrecadatória direta das unidades da federação.
Como funcionará a compensação
A iniciativa prevê que o custo do subsídio seja dividido entre a União e os Estados. Estima-se que a perda arrecadatória para cada estado possa chegar a R$ 1,5 bilhão durante os dois meses de vigência. Para viabilizar a adesão, o governo federal deve reter parte dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) como forma de compensação financeira.
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