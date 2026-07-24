Alckmin volta a chamar tarifa dos EUA contra Brasil de ‘injusta e descabida’

Alckmin comentou sobre o novo pacote de tarifas dos EUA em evento no interior de São Paulo

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) voltou a chamar nesta sexta-feira (24) a nova tarifa dos Estados Unidos contra produtos brasileiros de “injusta e descabida”. As informações são do portal g1.

Em entrevista a jornalistas em Jacareí, no interior de São Paulo, o vice-presidente comentou o novo pacote de tarifas contra importações de 60 economias anunciado pelos Estados Unidos na quinta-feira (23). A medida impõe alíquota adicional de 12,5% a produtos brasileiros. Uma semana antes, o governo norte-americano havia confirmado a aplicação de sobretaxa de 25% a mercadorias do Brasil.

Alckmin disse que o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), orientou o governo a manter o diálogo com os Estados Unidos. “O que o presidente tem destacado? Primeiro, não sair da mesa de negociação. O que depender de nós é continuar na mesa de negociação, explicitar que é injusto e descabido”, declarou.

O vice-presidente afirmou que o Palácio do Planalto adotará medidas para reduzir os impactos aos setores afetados. Alckmin destacou o financiamento de R$ 18,5 bilhões liberados pelo governo na quarta-feira (22).

Ele também voltou a dizer que o governo manterá o programa de expansão do mercado de compradores a fim de substituir a demanda norte-americana.