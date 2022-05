Diretor do Banco Central afirma que salário mínimo terá aumento real com a queda da inflação

Neste ano, a remuneração mínima paga aos trabalhadores teve apenas a correção inflacionária de 10,18% referente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

Bruno Rocha/Foto Arena/Estadão Conteúdo Bruno Serra, um dos diretores do Banco Central, aposta na queda da inflação nos próximos meses com um aumento real do salário mínimo



Bruno Serra, diretor de Política Monetária do Banco Central, participou de uma conferência realizada por um fundo de investimentos nesta segunda-feira, 30, e falou sobre o salário mínimo brasileiro. Segundo o economista, a remuneração básica terá um aumento real assim que a inflação passar a diminuir. “A prova do pudim vai ser quando a inflação começar a cair, porque a inflação subiu tão rápido que as negociações não conseguem dar conta da velocidade. Quando a inflação começar a cair, você vai ver que vai estar tendo alguns aumentos reais”, argumentou. Neste ano, o salário mínimo aprovado de R$ 1.212 é constituído apenas da correção inflacionária de 10,18% referente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e sem aumento real. Serra alegou, ainda, que o Real passou a ser um destaque positivo neste ano – diante do cenário econômico global e em comparação a outras moedas – e que a inflação passará a sentir esse efeito. “Vai ser interessante olhar em três ou quatro meses. Essa valorização recente vai começar a bater daqui a alguns meses”, declarou.