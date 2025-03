Dólar cai 0,05% e encerra a R$ 5,80 com foco no Orçamento

Em meio às informações sobre a LOA, a moeda norte-americana chegou a esboçar um movimento mais forte de queda e desceu até mínima a R$ 5,7857, mas depois retomou o fôlego

Freepik IPCA registrou um aumento de 0,16% em janeiro para 1,31% em fevereiro, o que gerou expectativas de uma possível elevação na taxa Selic



O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,8088, apresentando uma leve desvalorização de 0,05%. Após iniciar o dia em alta, a moeda americana sofreu influência de notícias relacionadas à Lei Orçamentária Anual (LOA). O governo brasileiro anunciou a necessidade de cortes de R$ 7,7 bilhões no Bolsa Família e R$ 7 bilhões no Ministério da Educação, ao mesmo tempo em que solicitou um aumento de R$ 3 bilhões no Auxílio-Gás e reposições em investimentos. Durante o dia, a moeda chegou a ser negociada a R$ 5,7857, mas conseguiu recuperar parte das perdas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das questões orçamentárias, o mercado também reagiu a novos dados de inflação. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou um aumento de 0,16% em janeiro para 1,31% em fevereiro, o que gerou expectativas de uma possível elevação na taxa Selic. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em fevereiro, refletindo uma tendência de inflação que também impacta o mercado financeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira