Dólar cai 0,44% e fecha o dia cotado a R$ 5,31

Queda aconteceu em momento de cautela no mercado internacional por conta do aumento do número de casos de Covid-19

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar opera de forma volátil após bom humor no mercado financeiro nos últimos dias



O dólar voltou a cair e fechou esta quinta-feira, 19, cotado em R$ 5,31, o que significa uma baixa de 0,44%. No mercado futuro, o dólar para dezembro fechou em R$ 5,30 com queda de 1,09%. A queda acontece em meio à cautela no mercado internacional provocada pelo aumento do número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa. Na maioria dos países, o dólar subiu. Entretanto, em países emergentes, a moeda caiu. O dólar chegou a registrar uma mínima de R$ 5,30.

O Instituto Internacional de Finanças (IIF), formado pelos 500 maiores bancos do mundo, disse que o fluxo de recursos para a região estão acontecendo em volume “Impressionante”. Apesar da valorização do real ao longo do mês e da queda acumulada de 7,5% do dólar em novembro, o IIF estima que a moeda do Brasil está 20% subvalorizada, contra 12% de países como Chile e Colômbia.

*Com informações do Estadão Conteúdo