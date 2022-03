Dólar cai 1,3% com ajuste dos juros nos EUA e tratativas de cessar-fogo na Ucrânia; Bolsa sobe

Autoridade monetária norte-americana elevou taxa e sinalizou novos reajustes ao longo de 2022

Antara Foto/Hafidz Mubarak/via Reuters Dólar recua após anúncio de alta nos juros dos EUA pela primeira vez desde 2018



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro fecharam no campo positivo nesta quarta-feira, 16, após a alta dos juros nos Estados Unidos e as indicações de avanços nas tratativas de cessar-fogo no Leste Europeu. Investidores ainda aguardam pela divulgação da elevação da Selic pelo Banco Central (BC), previsto para às 18h. O dólar encerrou com queda de 1,3%, a R$ 5,092. O câmbio chegou na máxima de R$ 5,156, enquanto a mínima não passou de R$ 5,091. A divisa encerrou a véspera com alta de 0,76%, a R$ 5,159. Seguindo o clima positivo nos mercados globais, o Ibovespa fechou com alta de 2% aos 111.112 pontos. O pregão desta terça-feira, 15, fechou com queda de 0,9%, aos 108.959 pontos. O cenário otimista dá força para nova queda do barril de petróleo tipo Brent, referência para a Petrobras, para a casa de US$ 98.

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, alterando a taxa para um intervalo entre 0,25% e 0,5%, conforme comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). É a primeira vez que o colegiado sobe os juros desde 2018. Em nota, a entidade deixou contratada novas altas nos próximos encontros. O movimento já era esperado pelo mercado financeiro e ocorre em meio à disparada da inflação aos consumidores para 7,9% no acumulado de 12 meses em fevereiro, o maior patamar em 40 anos. O dado não inclui a recente pressão gerada pela disparada das commodities, principalmente o petróleo e os alimentos, em todo o mundo em reflexo à guerra na Ucrânia e aos embargos à Rússia.

Ainda na pauta internacional, sinalizações de avanços no cessar-fogo no Leste Europeu trazem sentimento de alívio entre os investidores. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu que as tratativas estão avançando, mas afirmou que precisam de mais tempo para garantir que os interesses da Ucrânia sejam respeitados. Por sua vez, Dmitri Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, disse que um entendimento para que a Ucrânia assuma um “status neutro” é possível.