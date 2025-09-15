Dólar cai e Ibovespa bate novo recorde com expectativa de corte de juros nos EUA

Moeda americana recuou 0,61%, cotada a R$ 5,321, o menor valor desde junho de 2024; principal índice da B3, avançou 0,90% e encerrou aos 143.547 pontos

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo Durante o pregão desta segunda-feira (15), o dólar chegou a tocar os R$ 5,309



O dólar fechou em queda e a Bolsa em alta nesta segunda-feira (15), em meio à expectativa pela chamada Superquarta (17), quando os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil anunciam suas próximas decisões de política monetária. A moeda americana recuou 0,61%, cotada a R$ 5,321, o menor valor desde junho de 2024. Durante o pregão, chegou a tocar os R$ 5,309. Já o Ibovespa, principal índice da B3, avançou 0,90% e encerrou aos 143.547 pontos, superando o recorde anterior de 11 de setembro (143.150). Na máxima do dia, chegou a 144.194 pontos.

O movimento reflete, sobretudo, o diferencial de juros entre Brasil e EUA. O mercado aposta que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) iniciará um ciclo de cortes, reduzindo a taxa básica em 0,25 ponto percentual nesta semana. Já o Banco Central brasileiro deve manter a Selic em 15% ao ano. Segundo analistas, a perspectiva de juros menores nos EUA reduz a atratividade dos títulos americanos e abre espaço para a valorização de moedas de países emergentes, como o real.

No Brasil, o Boletim Focus reduziu a estimativa de inflação de 2025, de 4,85% para 4,83%. Para 2026, a projeção ficou estável. Já o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB, mostrou queda de 0,5% em julho ante junho — o terceiro recuo consecutivo, acima da contração de 0,2% esperada pelo mercado. Nos Estados Unidos, o índice Empire State, que mede a atividade industrial em Nova York, caiu para -8,70 em setembro, após marcar 11,90 em agosto, reforçando sinais de desaceleração que sustentam a expectativa de cortes de juros.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em Wall Street, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram máximas históricas. O Dow Jones também avançou levemente. Na Europa, os principais índices fecharam em alta, com exceção de Londres. Já na Ásia, os resultados foram mistos, com ganhos em Hong Kong e Seul e quedas em Xangai, Taiwan e Sydney.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA