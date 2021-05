Dólar cai para R$ 5,20 com otimismo externo; Bolsa retoma os 120 mil pontos

Moeda norte-americana caminha para a sexta semana seguida de desvalorização com o bom humor internacional após o crescimento acima do esperado do comércio internacional da China

Agência Brasil Dólar caminha para sexta semana de queda com bom humor dos mercados internacional



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro operam no campo positivo nesta sexta-feira, 7, com o bom humor internacional após a alta no comércio internacional da China, e relevando a frustração com a criação de empregos nos Estados Unidos. Por volta das 12h15, o dólar registrava forte queda de 1,21%, cotado a R$ 5,214 depois de alcançar a máxima de R$ 5,295 e mínima de R$ 5,205. O câmbio, que caminha para a sexta semana seguida de queda, fechou na véspera com recuo de 1,62%, a R$ 5,277. Seguindo o bom humor das Bolsas internacionais, o Ibovespa, referência da B3, operava com alta de 0,78% aos 120.852 pontos. O pregão desta quinta-feira, 6, encerrou com leve alta de 0,3%, aos 119.920 pontos.

A China anunciou a alta de 32% nas exportações e 43% nas importações em abril ante o mesmo mês em 2020. O resultado, acima do esperado pelos analistas, fortalece os indícios da recuperação da segunda maior economia do mundo — e principal parceiro comercial do Brasil —, após a desaceleração global causada pela pandemia do novo coronavírus. Já os EUA frustraram o mercado ao criarem 266 mil vagas de emprego em abril, bastante abaixo da expectativa de 1 milhão dos analistas. Apesar do resultado vir aquém do esperado, ele sinaliza que o país precisará manter a política de estímulos com juros baixos, o que deve trazer mais dólares ao mercado.

No cenário doméstico, as vendas do varejo brasileiro fecharam o primeiro semestre com queda de 0,6%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor registrou retração igual de 0,6% em março ante fevereiro, o terceiro resultado negativo em quatro meses seguidos. Os números deixam o setor 0,3% abaixo do patamar pré-pandemia. No noticiário político, os investidores analisam os reflexos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 na gestão de Jair Bolsonaro (sem partido) e no avanço da agenda de reformas no Congresso. A primeira semana de depoimentos encerrou nesta quinta-feira com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondendo aos questionamentos dos senadores. A sessão, que chegou a ser interrompida para votação na Casa, teve clima tenso, bate boca e a defesa do cardiologista a questões técnicas.