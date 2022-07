Dólar cai para R$ 5,40, mas tem alta no acumulado da semana; Bolsa tem ligeira subida após dias de quedas

Mercado reduz expectativa para aumento de juros nos Estados Unidos e puxa Ibovespa para cima

Adriana Toffetti/Estadão Conteúdo Dólar tem queda, mas fecha em alta no acumulado da semana



O dólar caiu 0,52% nesta sexta, 15, e fechou o dia cotado a R$ 5,40. A movimentação foi reflexo de um humor global mais favorável a ativos de risco após dias de queda recentes, o que beneficiou o real brasileiro e outras moedas de países emergentes. Na mínima do dia, o dólar foi negociado a R$ 5,3750 e, na máxima, foi a R$ 5,4480. Já no exterior, o índice DXY, que mede o comportamento do dólar ante uma cesta de seis divisas de países desenvolvidos, fechou em queda de 0,52%, aos 107,98 pontos. No entanto, na comparação semanal, o dólar ainda teve alta de 2,60% frente ao real. Na variação mensal, o dólar tem alta 3,25%, e na anual a moeda recuou 3,07%.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve alta de 0,45% e chegou a 96.551 pontos, principalmente devido a notícias do exterior. Embora tenha recuperado parte das perdas da semana, o índice ainda teve queda de 3,73% em relação ao fechamento da semana passada. Pela manhã, dados divulgados pelo governo chinês que mostravam crescimento menor que o esperado da segunda maior economia do mundo levaram a quedas temporárias devido ao temor de recessão econômica global. No entanto, mais tarde, o mercado financeiro reduziu a expectativa de alta de um ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos na próxima reunião do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) devido a dados da economia norte-americana e declarações de autoridades, que afirmaram que o aumento de 0,75 ponto percentual é mais provável na busca por uma ‘aterrissagem suave’, ou seja, pelo combate à inflação de forma que a economia do país não desacelere demais. Essas declarações fortaleceram as ações no Brasil e no exterior – nos EUA, S&P 500 subiu 1,92% hoje, Dow Jones ganhou 2,15% e Nasdaq avançou 1,79%.