Dólar fecha a R$ 5,35, menor nível desde junho de 2024; Ibovespa recua

Em meio à repercussão da condenação de Bolsonaro pelo STF, a moeda americana caiu 0,71% nesta sexta (12), enquanto a Bolsa teve queda de 0,26%, aos 142.271 pontos

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Moeda norte-americana encerra a semana com perda de 1,08%, o que leva a desvalorização em setembro a 1,25%



O dólar exibiu queda firme nesta sexta-feira (12) e encerrou os negócios no nível mais baixo desde o início de junho de 2024. Em dia marcado pelo viés de alta da moeda norte-americana no exterior, o real não apenas se descolou como apresentou o melhor desempenho entre as divisas mais relevantes. Além de eventual fluxo externo, com a perspectiva de aumento da atratividade do carry trade diante da provável redução de juros nos Estados Unidos na semana que vem, operadores afirmam que o real se beneficiou de um movimento de retirada de prêmios de risco no câmbio.

Investidores estariam desfazendo posições defensivas na ausência de novas sanções do governo norte-americano de Donald Trump ao Brasil após a condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A perspectiva de alinhamento das forças mais à direita do espectro político em torno do nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na corrida presidencial de 2026 também teria contribuído para o recuo do dólar. Por ora, Tarcísio não fez críticas à decisão do STF nem voltou a pregar a favor da anistia a Bolsonaro, reduzindo os temores de um confronto direto com a Suprema Corte.

Após mínima de R$ 5,3452, à tarde, o dólar à vista terminou o pregão em queda de 0,71%, a R$ 5,3541 – menor valor de fechamento desde 7 de junho de 2024 (R$ 5,3247). A divisa encerra a semana com perda de 1,08%, o que leva a desvalorização em setembro a 1,25%. No ano, recua 13,37% em relação ao real, que tem o melhor desempenho entre divisas latino-americanas.

Ibovespa tem moderada correção no dia após recordes e recua 0,26% na semana

A cautela de véspera de fim de semana predominou na B3 nesta sexta-feira, após o índice ter renovado no dia anterior tanto a máxima histórica intradia, na casa de 144 mil pontos, quanto o recorde de fechamento, na de 143 mil, com os investidores atentos a eventuais desdobramentos, junto à Casa Branca, da condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro por trama golpista que sucedeu a derrota na eleição de 2022. O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, sinalizou, na noite da quinta-feira (11), que o governo americano dará uma resposta à “essa caça às bruxas”, sem especificar ações.

Assim, em dia de agenda econômica acomodada no Brasil e no exterior, o Ibovespa flutuou nesta sexta menos de mil pontos entre a mínima (142.240,70) e a máxima (143.202,09) da sessão, em que saiu de abertura aos 143.150,84 pontos. Ao fim, marcava perda de 0,61%, aos 142.271,58 pontos, com giro enfraquecido a R$ 16,4 bilhões nesta sexta-feira. Na semana, cedeu 0,26% após ter registrado ganhos nas cinco semanas anteriores – na primeira semana de setembro, entre os dias 1º e 5, havia avançado 0,86%. No ano, o índice sobe 18,28%, após ter mostrado avanço na quinta, em 2025, na casa de 19%, na máxima nominal do Ibovespa de fechamento.

