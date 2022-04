Dólar opera em queda e chega a atingir R$ 4,69 nesta sexta-feira

Moeda americana enfrentou forte desvalorização frente ao real durante todo o mês de março

PAULO VITOR/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar opera em baixa nesta sexta-feira, 1º de abril, e chega a atingir a mínima de R$ 4,69



O dólar americano opera em queda nesta sexta-feira, 1º de abril, frente ao real. Na cotação do dia, houve uma variação negativa de 1,34%, levando ao mínimo de R$ 4,69 e tendo sido a máxima de R$ 4,73. A movimentação aponta para uma nova desvalorização semanal da moeda norte-americana em relação ao Brasil, reflexo de temores de investidores de uma recessão exterior e dos números mais fracos do relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos. No encerramento da última quinta-feira, 31, a cotação da moeda americana já havia se aproximado do patamar atual, tendo fechado o dia em R$ 4,73, de acordo com informações do Banco Central do Brasil. Ao longo do mês de março, o dólar enfrentou uma forte desvalorização, tendo caído de R$ 5,13 no dia 2 de março.