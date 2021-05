Dólar recua com alívio internacional; Ibovespa volta aos 121 mil pontos

Apesar da queda, moeda norte-americana caminha para fechar a semana em alta, interrompendo seis períodos seguidos de valorização do real

Dado Ruvic/Reuters Dólar volta a cair, mas a alta acumulada nos últimos dias deve fazer a moeda norte-americana fechar a semana com valorização ante o real



Depois de dois dias de tensão pelo possível aumento de juros nos Estados Unidos, os mercados internacionais dão sinais de alívio nesta sexta-feira, 14, impactando positivamente nos principais indicadores do mercado financeiro brasileiro. Por volta das 11h35, o dólar registrava queda de 0,82%, cotado a R$ 5,270 depois de alcançar a máxima de R$ 5,296 e mínima de R$ 5,258. O câmbio fechou na véspera com alta de 0,15%, cotado a R$ 5,313, o segundo dia seguido de avanço. Apesar do respiro nesta sexta-feira, a moeda norte-americana caminha para fechar a semana em alta, quebrando a sequência de seis períodos seguidos de valorização do real. Seguindo o bom humor nas Bolsas internacionais, o Ibovespa, referência da B3, registrava alta de 0,60%, aos 121.435 pontos. O pregão desta quinta-feira, 13, fechou com alta de 0,83%, aos 120.705 pontos.

O Banco Central dos EUA (Fed, em inglês) trouxe calma aos mercados ao afirmar na véspera que o recente repique da inflação é transitório e que não vai mudar a política de estímulos monetários. Mercados em todo o mundo passaram os dois últimos dias receosos por um possível aumento na taxa de juros norte-americanos depois de a inflação bater 4,2% em abril, ante o mesmo mês do ano passado, o maior salto anual desde 2008. A mudança na política monetária poderia refletir no menor crescimento do país após a crise do novo coronavírus e diminuir a injeção de dólares no mercado internacional.

Na pauta doméstica, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve o entendimento de que o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS/Confins. A decisão foi tomada nesta quinta-feira por 8 votos a 3 e definiu o alcance de uma determinação tomada pela Corte em 2017. Com isso, o governo poderá ter que devolver impostos pagos de maneira indevida a partir do dia 15 de março de 2017, data do julgamento interior, às empresas. Em abril, uma estimativa do governo previu um rombo de R$ 258,3 bilhões caso fosse obrigado a restituir todas as contribuições pagas com o ICMS incidindo sobre o PIS e a Cofins.