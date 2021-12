Dólar registra alta e fecha sessão a R$ 5,68, maior valor desde abril; Ibovespa registra crescimento de 0,58%

Com resultado da sessão desta sexta-feira, 3, a Bolsa acumula a maior alta em 3 semanas, mas vê queda de 11,72% desde o começo de 2021

Willian Moreira/Estadão Conteúdo Última vez que a moeda atingiu um patamar maior foi em 13 de abril, quando o dólar chegou a R$ 5,718



Vindo de uma leve queda na quinta, o dólar comercial terminou a sexta-feira, 3, com uma alta de 0,35%, com valor de R$ 5,68, o maior em quase oito meses. A última vez que a moeda atingiu um patamar maior foi em 13 de abril, quando o dólar chegou a R$ 5,718. Ao fim da sessão, a moeda somou uma valorização de 1,5%. Desde o começo de 2020, o dólar apresenta uma alta de 9,46% em relação ao Real. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, fechou a sessão desta sexta com uma alta de 0,58%, aos 105.069,69 pontos, mantendo a tendência de alta registrada na quinta, quando houve crescimento de 3%. Com isso, a Bolsa atingiu a maior pontuação em 3 semanas. Nesta semana, a soma de ganhos foi de 2,78%. Já ao longo do ano, o Ibovespa registrou queda de 11,72%.