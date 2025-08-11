Trump estende por 90 dias trégua tarifária com China
Prazo deveria expirar nesta terça-feira (12); mais cedo, o republicano já havia indicado que o governo chinês estava cooperando nas negociações comerciais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes do prazo expirar, informaram nesta segunda-feira (11) veículos de comunicação americanos.
Trump formalizou a decisão em um decreto, segundo a CNBC, rede de televisão especializada na economia americana, e o Wall Street Journal. Ambos citam uma fonte anônima da Casa Branca.
A trégua tarifária entre Pequim e Washington deveria expirar nesta terça-feira (12). Mais cedo, o republicano já havia indicado que a China estava cooperando nas negociações.
*Com informações da AFP
Publicado por Nátaly Tenório
