Trump estende por 90 dias trégua tarifária com China

Prazo deveria expirar nesta terça-feira (12); mais cedo, o republicano já havia indicado que o governo chinês estava cooperando nas negociações comerciais

  • Por Jovem Pan
  • 11/08/2025 18h25
EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL POOL Donald Trump Trump formalizou a decisão em um decreto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes do prazo expirar, informaram nesta segunda-feira (11) veículos de comunicação americanos.

Trump formalizou a decisão em um decreto, segundo a CNBC, rede de televisão especializada na economia americana, e o Wall Street Journal. Ambos citam uma fonte anônima da Casa Branca.

A trégua tarifária entre Pequim e Washington deveria expirar nesta terça-feira (12). Mais cedo, o republicano já havia indicado que a China estava cooperando nas negociações.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório

