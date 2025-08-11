Tarcísio cobra Lula por ligação a Donald Trump para negociar tarifaço

Governador criticou a Lei da Reciprocidade, sancionada por Lula em 15 de julho, que autoriza o Brasil a retaliar países que adotem medidas unilaterais

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Fala de Tarcísio ocorreu durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta segunda-feira (11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligue para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para negociar as tarifas impostas a produtos brasileiros desde 6 de agosto. A declaração foi feita durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio, em São Paulo. “Quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no Departamento de Estado? Quantas vezes vamos ter a ligação do presidente brasileiro com o presidente americano? É isso que vai fazer a diferença, para que a gente mostre e traga os argumentos”, afirmou.

O governador criticou a Lei da Reciprocidade, sancionada por Lula em 15 de julho, que autoriza o Brasil a retaliar países que adotem medidas unilaterais prejudiciais à competitividade nacional. Para Tarcísio, o instrumento “fica na gaveta” e não funciona contra economias muito maiores que a brasileira. Ele defendeu “ir para a mesa de negociação” e manter equilíbrio nas relações com EUA e China.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reagiu às declarações e classificou a proposta como “um pouco ingênua”. Segundo ele, conversas diretas entre chefes de Estado exigem preparação prévia para gerar resultados e, atualmente, nem ministros das duas nações têm conseguido avançar no diálogo por causa de resistências nos EUA.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde o anúncio do tarifaço de 50% por Trump, em 9 de julho, Tarcísio alterou o tom. Após críticas iniciais ao governo federal, passou a buscar protagonismo nas negociações, reunindo-se com representantes da embaixada americana e sinalizando contatos com governadores de estados dos EUA para tentar reduzir a tarifa. No evento do agronegócio, a retirada de tarifas para setores de alimentos também foi discutida. O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, anunciou planos para abrir um escritório em Washington e contratar consultorias para auxiliar nas negociações com o governo americano.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA