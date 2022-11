Dólar tem maior alta semanal desde junho de 2020

O dólar fechou a semana com alta de 5,45%, o maior ganho semanal desde junho de 2020, quando subiu 5,48%. A moeda é cotada a R$ 5,3299. No mês, a alta frente ao real é de 3,28%. O movimento é impactado pelas incertezas em relação ao controle dos gastos públicos no futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A inflação dos Estados Unidos atingiu seu nível mais baixo desde janeiro de 2022, ficando em 7,7%, valor abaixo do esperado por analistas, segundo o consenso do Market Watch. Discussões sobre o futuro do orçamento público do Brasil, em especial negociações referentes à PEC de Transição, têm impactado diretamente na reação do mercado, que se preocupa com a política fiscal a ser adotada pelo governo eleito para cumprir suas promessas de campanha.