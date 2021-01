Dólar vai a R$ 5,35 com apreensão internacional; Ibovespa cai para 117 mil pontos

Eleitores da Geórgia, nos EUA, escolhem hoje quais senadores irão representar o estado em Washington, enquanto Reino Unido inicia nova fase de lockdown

Arquivo/Agência Brasil Dólar dispara nesta terça após subir mais de 1% na véspera; Ibovespa opera em queda influenciada pelos mercados globais



O dólar voltou a subir nesta terça-feira, 5, impactado novamente pela apreensão nos mercados globais com o endurecimento das medidas de isolamento social na Europa e os desdobramentos das eleições legislativas na Geórgia, nos Estados Unidos. Às 11h40, a divisa norte-americana avançava 0,59%, a R$ 5,299. A moeda chegou a bater a máxima de R$ 5,353, enquanto a mínima não passou de R$ 5,274. Na véspera, o dólar engatou forte alta e estrou 2021 com crescimento de 1,57%, cotado a R$ 5,268. A inquietação com as notícias internacionais também afetam a Bolsa de Valores brasileira. O Ibovespa, principal índice da B3, recuava 1,01%, aos 117.658 pontos. No primeiro dia de negócios do ano, o pregão encerrou com queda de 0,14%, aos 118.854 pontos.

A atenção dos investidores está voltada para a Geórgia, no sul dos EUA, que define nesta terça-feira os dois Senadores que representarão o estado em Washington. A votação é crucial para definir qual partido terá maioria na Casa. Dos 98 senadores já eleitos, 50 são republicanos e 48 são democratas. Caso os dois candidatos de Joe Biden vençam, o partido alcançará as 50 cadeiras e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, atuará como o voto de minerva nas decisões facilitando a governabilidade do novo presidente. Na véspera do segundo turno, o atual presidente norte-americano, Donald Trump, e seu sucessor no cargo, Joe Biden, estiveram na Geórgia em um último esforço para influenciar o resultado. Em Atlanta, Joe Biden afirmou que os senadores americanos devem ser fiéis à Constituição. A visita ocorreu um dia após a divulgação de um telefonema de Trump em que ele pressiona autoridades da Geórgia para mudar o resultado da eleição presidencial.

Já do outro lado do Atlântico, o Reino Unido inicia hoje a terceira fase de lockdown após a disparada de casos de Covid-19, a despeito do início da vacinação da população. Em uma pronunciamento divulgado nas redes sociais, o premiê Boris Johnson afirmou que “com quase todo o país já sob medidas extremas, é claro que precisamos fazer mais, juntos, para trazer essa nova variante sob controle enquanto nossas vacinas são lançadas”. Nas últimas 24 horas encerradas nesta segunda-feira, 4, o Reino Unido havia registrado 58.784 casos, maior número diário e sétimo dia consecutivo com mais de 50 mil novos doentes m um único dia.