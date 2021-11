Dólar vai a R$ 5,66 com temor de nova variante da Covid-19; Bolsa cai 3%

Mercados em todo o mundo operam pressionados por possível volta de restrições

ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar opera em alta com pessimismo global após descoberta de nova variante na região sul da África



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro operam no campo negativo nesta sexta-feira, 26, acompanhando o temor global pela disseminação de uma nova variante da Covid-19 na região sul da África. Por volta das 11h25, o dólar avançava 0,54%, cotado a R$ 5,595. A divisa chegou a bater a máxima de R$ 5,663, enquanto a mínima não passou de R$ 5,581. O câmbio fechou a véspera com recuo de 0,53%, a R$ 5,565. Seguindo o movimento de queda nas principais Bolsas do mundo, o Ibovespa, referência da B3, despencava 3%, aos 102.571 pontos. O pregão desta quinta-feira, 25, encerrou com alta de 1,16%, aos 105.728 pontos.

Os mercados operam pressionados pelo temor da volta de medidas de restrições com a disseminação de uma nova variante da Covid-19 na região sul da África. Nesta quina-feira, o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul divulgou a descoberta de uma nova variação do coronavírus com um número “incomum” de mutações. Há o receio de o novo tipo ser mais transmissível e agressivo do que as variantes já disseminadas. A suspeita do governo sulafricano é de que a variante seja responsável por pelo menos 22 casos da doença no país até o momento. Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fará uma reunião de emergência para tratar do assunto.

A nova variante já foi detectada em Israel e na Bélgica. Países da Europa, como Reino Unido, Itália e Alemanha, já adotaram medidas para restringir voos da região. Nesta manhã, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nota recomendando que o governo brasileiro também aplicasse medidas de restrição a voos vindos da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. O documento sugere a suspensão imediata de todos os voos vindos dos países, a suspensão temporária da autorização do desembarque de estrangeiros que passaram por algum desses países nos últimos 14 dias e a realização de quarentena para os brasileiros que tenham passado pelos locais. A agência ressaltou, porém, que a efetivação das medidas aconselhadas só deve entrar em prática no país se uma portaria interministerial for emitida em conjunto pela Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Infraestrutura e Ministério da Justiça e Segurança Pública.