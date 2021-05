Duas apostas levam prêmio de R$ 100 milhões da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas

Segundo a Caixa Econômica Federal, 433 apostadores acertaram a quina, com cada um recebendo R$ 18.922,04; próximo sorteio ocorrerá na quarta-feira, 2

Marcelo Camargo/Agência Brasil Vencedores são de Maceió (AL) e São Paulo



Duas pessoas, uma de Maceió (AL) e outra de São Paulo, acertaram as seis dezenas do concurso 2376, de R$ 100 milhões, da Mega-Sena, neste sábado, 29, e vão receber, cada uma delas, R$ 47.341.439,63. Os números sorteados foram: 12 – 14 – 17 –18 – 19 – 22. Segundo a Caixa Econômica Federal, a quina teve 433 apostas vencedoras, cada uma no valor de R$ 18.922,04. A quadra teve 19.908 ganhadores – cada um receberá R$ 587, 93. O próximo concurso será na quarta-feira, 2, e o prêmio está estimado em R$ 2,5 milhões. Os sorteios da Mega-Sena ocorrem duas vezes por semana: às quartas-feiras e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50, e pode ser feita em lotéricas ou na internet, no site da Caixa.