Economia brasileira cresce 0,6% no mês de julho, afirma Monitor do PIB

Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 3,1 no produto interno bruto do país, segundo levantamento realizado pela FGV

Pixabay Economia brasileira registra aumento da atividade no mês de julho



Dados divulgados pelo Monitor do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e divulgado nesta segunda-feira, 19, mostra que a economia brasileira segue em alta e com um crescimento de 0,6% em julho deste ano. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 3,1% na melhora dos indicadores. Segundo a coordenadora da pesquisa, Juliana Trece, os “dados indicam desempenho da economia em julho foi explicado principalmente pelo consumo; padrão que tem sido observado ao longo do ano”. O documento expõe que o consumo das famílias brasileiras cresceu 0,5% em julho em comparação com o mês anterior. A alta pode ser explicada pelo desempenho no consumo sobre produtos duráveis, a exemplo da compra de serviços. No período, houve um aumento de 1,6% no número de exportações e de 3,4% na importação de bens e serviços em relação aos 30 dias anteriores. Vendas de serviços, de bens de capital e bens intermediários, além dos bens de consumo, também registraram alta. As quedas foram contabilizadas na comercialização de produtos agropecuários. Mesmo com o estudo, a FGV registrou um número de crescimento menor do que o Banco Central (BC), já que o órgão, através do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) – chamado de prévia do PIB -, subiu 1,17% em julho.