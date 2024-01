Economia brasileira tem previsão de crescimento de 1,59% em 2024

Mercado financeiro também acompanha a previsão de cotação do dólar, expectativa é que a moeda americana encerre este ano em R$ 5; inflação deve ser de 3,9%

A economia brasileira tem previsão de crescimento maior para este ano, aponta o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo Banco Central. A estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) subiu de 1,52% para 1,59%. Já para os anos seguintes, a expectativa é de um aumento de 2% tanto em 2025 quanto em 2026. O Focus segue acompanhando as projeções para 2023, que ainda estão sendo consolidadas. A estimativa é que o PIB deste ano fique em 2,92%. O resultado do quarto trimestre de 2023, que consolidará o desempenho do ano, será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 1º de março. No terceiro trimestre de 2023, a economia brasileira cresceu 0,1% em relação ao trimestre anterior, de acordo com o IBGE. No acumulado do ano, o aumento foi de 3,2%. Com esse resultado, o PIB atingiu o maior patamar da série histórica, ficando 7,2% acima do nível pré-pandemia registrado no final de 2019.

Além do crescimento econômico, o mercado financeiro também acompanha a previsão de cotação do dólar. A expectativa é que a moeda americana encerre este ano em R$ 5 e que se mantenha nesse patamar até o final de 2025. Outro indicador importante é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país. Para 2024, a projeção se manteve em 3,9%. Já para 2025 e 2026, a expectativa é de uma inflação de 3,5% em ambos os anos. Vale ressaltar que a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3% para este ano, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

No ano passado, a inflação ficou em 4,47%, de acordo com o mercado financeiro. Os dados de 2023 serão divulgados pelo IBGE no dia 11 de janeiro. Em novembro de 2023, o aumento dos preços dos alimentos pressionou a inflação, que ficou em 0,28%. A inflação acumulada no ano foi de 4,04% e nos últimos 12 meses, o índice consolidado está em 4,68%. Para controlar a inflação, o Banco Central utiliza a taxa básica de juros, conhecida como Selic. A expectativa é que a Selic encerre 2024 em 9% ao ano, com a primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ocorrendo nos dias 30 e 31 de janeiro. Para os anos seguintes, a previsão é de que a taxa fique em 8,5% ao ano tanto em 2025 quanto em 2026.