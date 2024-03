Eletrobras lucra R$ 893 milhões no quarto trimestre

Empresa reverteu um prejuízo de R$ 479 milhões do ano anterior, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira

A Eletrobras apresentou lucro líquido de R$ 893 milhões no quarto trimestre, revertendo um prejuízo de R$ 479 milhões do ano anterior, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira, 14. Em termos ajustados, o lucro da empresa caiu 56%, totalizando R$ 1,17 bilhão. No período de outubro a dezembro, as receitas da companhia do setor elétrico atingiram R$ 9,92 bilhões, o que representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2022. O faturamento proveniente das operações de geração aumentou 6%, enquanto o de transmissão teve um crescimento de 26%. O Ebitda da Eletrobras no quarto trimestre foi de R$ 1,05 bilhão, registrando uma queda de 26% em relação ao ano anterior. Em termos ajustados, o indicador teve uma redução de 16%, totalizando R$ 3,84 bilhões.

Na quarta-feira, 13, quando era esperadaa divulgação dos resultados, a companhia informou que adiaria a publicação para a manhã desta quinta. A empresa destacou um aumento de quase 5% na capacidade instalada no segmento de geração, atingindo 44.654 megawatts (MW). Já a geração líquida teve uma queda de 3%, totalizando 31.804 gigawatts-hora (GWh). Em relação à transmissão, a Eletrobras encerrou o ano com 73,7 mil quilômetros de linhas de transmissão e uma receita anual permitida (RAP) de R$ 4,41 milhões, representando um aumento de 28,3% em relação ao ano anterior, considerando os efeitos da inflação.

