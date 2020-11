Elon Musk supera Bill Gates e se torna a 2ª pessoa mais rica do mundo

Patrimônio do fundador da Tesla aumentou para US$ 128 bilhões nesta segunda-feira, 23, com a valorização das ações da montadora no mercado financeiro; Jeff Bezos, da Amazon, lidera o grupo com US$ 182 bilhões

Reprodução/NeoFeed Fundador da Tesla e SpaceX se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo com a valorização das ações da montadora de carros elétricos



O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, somou US$ 128 bilhões de patrimônio e se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo ao ultrapassar o criador da Microsoft, Bill Gates. Segundo o índice de bilionários da Bloomberg, o sul-africano arrecadou US$ 7,2 bilhões apenas nesta segunda-feira, 23, com a valorização das ações da Tesla, que na última semana estreou no S&P 500, o seleto grupo das 500 empresas mais valiosas listadas no mercado financeiro dos Estados Unidos. Agora na terceira colocação, Bill Gates tem cerca de US$ 127,7 bilhões na conta. A liderança absoluta das pessoas mais ricas do mundo continua com Jeff Bezos, o fundador da gigante Amazon, com patrimônio de aproximadamente US$ 182 bilhões.